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Dünya Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap
Dünya

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan önce. Karabağ Anlaşması'nı okumasını öneren yardımcısına "Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım" cevabı vermesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 01:04:00 - 2020-11-16 10:14:46
Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısını şaşırtan cevap

Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyon, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in devreye girmesiyle sona erdi. Ermenistan için "teslim olma" anlamı içeren anlaşmaya göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan'a bırakıldı.

Anlaşma imzalanmadan hemen önce çekilen 4 saniyelik video sosyal medyada hızla yayıldı.

“Anlaşmayı zaten ben yazdım”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan hemen önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Putin'in, "Anlaşmayı kontrol edecek misiniz?" diye soran yardımcılarına "Neden okumalıyım ki? Gerek yok, kendim yazdım zaten" şeklinde cevap vermesi dikkat çekti.

Dağlık Karabağ anlaşması'nın maddeleri

İşte Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan Karabağ Anlaşması'nın maddeleri şu şekilde:

1- Kelbeçer 15 Kasım, Ağdam Rayonu 20 Kasım, Laçin 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek.

2- Tarafların ateşkese uymasını denetlemek amacıyla bir mekanizma oluşturulacak.

3- Dağlık Karabağ'da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak.

4- Ermenistan ordusu, geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak.

5- Rus barış güçleri Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacak. Taraflar 6 ay öncesinde itiraz etmezlerse süre otomatik olarak 5 yıl uzayacak.

6- 3 yıl içinde Ermenistan ile Hankendi arasındaki rota oluşturulacak. Rus askerleri bu rotanın korunması için yeniden konuşlandırılacak.

7- Yerinden edilmişler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek.

8- Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak.

9- Taraflar arasında esir ve cenaze değişimi yapılacak.

 

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