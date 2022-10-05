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Dünya Putin'den gerilimi tırmandıracak hamle! Resmen imzaladı
Dünya

Putin'den gerilimi tırmandıracak hamle! Resmen imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Zaporijya Nükleer Santrali"nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 18:44:00 -
Putin'den gerilimi tırmandıracak hamle! Resmen imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladığı bildirildi.

Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan Putin'in imzaladığı kararnamede, Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalıştırılmasına ilişkin gerekli izinlerin verileceği belirtildi.

Kararnamede, bu santralin Rusya'nın federal mülkiyetine geçirileceği ve bu yönde Rus hükümetine talimat verildiği kaydedildi.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavat/saat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor. Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

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