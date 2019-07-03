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Putin'den flaş Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada ülkesinin Türkiye ile partnerliğinin stratejik düzeyde olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
Putin'den flaş Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki Aleksandrovskiy salonunda bugün gerçekleştirilen törenle yeni 18 büyükelçinin güven mektuplarını aldı. Görevine 14 Ocak 2019'da başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da büyükelçiler arasında bulundu.

Törende konuşan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliği stratejik düzeyde olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 13:55
  1. Rusya
  2. Vladimir Putin
  3. Türkiye
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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