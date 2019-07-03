Putin'den flaş Türkiye açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada ülkesinin Türkiye ile partnerliğinin stratejik düzeyde olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’deki Aleksandrovskiy salonunda bugün gerçekleştirilen törenle yeni 18 büyükelçinin güven mektuplarını aldı. Görevine 14 Ocak 2019'da başlayan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da büyükelçiler arasında bulundu. Törende konuşan Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki partnerliği stratejik düzeyde olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

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