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Dünya Putin'den flaş çıkış: Dünyanın en güçlüsünü inşa edeceğiz
Dünya

Putin'den flaş çıkış: Dünyanın en güçlüsünü inşa edeceğiz

Rusya Lideri Vladimir Putin, dünyanın en güçlü buzkıran filosunu inşa edeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 17:38:00 -
Putin'den flaş çıkış: Dünyanın en güçlüsünü inşa edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyanın en güçlü buzkıran filosunun şu an ülkesinde kurulmakta olduğunu söyledi.

Rusya Coğrafya Topluluğu mütevelli heyeti toplantısında konuşan Putin, "Rusya, dünyanın en güçlü buzkıran filosunu inşa etmekle uğraşıyor. ‘Lider’ buzkıranı gibi, daha önce hiç kimsenin yapmadığı devler de dahil" dedi.

Putin ayrıca, "Giderek daha aktif bir şekilde Arktika’nın ekonomik gelişimi yönünde ilerliyoruz. En yakın zamanda, önümüzdeki yıllarda Kuzey Deniz Rotası üzerindeki hareketlilik yıl boyu sürecek bir hal alabilir" açıklamasını yaptı.

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