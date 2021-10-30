Putin'den DSÖ'ye çağrı: Acil bir sorun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, DSÖ’nün yeni aşı ve ilaçların etkinlik ve güvenliğine yönelik ön yeterlilik sürecini hızlandırmasının acil bir sorun olduğunu ifade etti.

Putin, G20 zirvesinde yaptığı konuşmada, G20 ülkelerinin koronavirüs aşı sertifikalarını mümkün olan en kısa sürede tanıma konusunu çözmesi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni aşı ve ilaçların güvenliği konusunda karar verme sürecini hızlandırması gerektiğini kaydetti.

Putin, “G20 ülkelerinin sağlık bakanlıklarına, ulusal aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunu mümkün olan en kısa sürede çözmeleri talimatını vermeyi öneriyoruz” dedi.

Putin ayrıca, DSÖ’nün yeni aşı ve ilaçların etkinlik ve güvenliğine yönelik ön yeterlilik sürecini hızlandırmasının acil bir sorun olduğunu ifade etti.