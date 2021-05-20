  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Filistin'den acı haber
Filistin'den son dakika açıklaması: İsrail bir sömürge gücüdür!
Libya Başbakanı Dibeybe'den önemli ziyaret
Mahkemeden Canan Karatay kararı
Dünya Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız
Dünya

Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı devletlerin kendilerini çekemediğini ifade ederek "Ülkemizi ısırmak ya da ısırıp bir şeyler koparmak isteyenlerin dişlerini kırarız" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 17:45:00 -
Putin’den çok sert tehdit: Yapılırsa dişlerini kırarız

Bazı ülkelerin Sibirya'daki doğal zenginliklerin sadece Rusya'ya ait olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmesine yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ülkemizi ısırmak ya da ısırıp bir şeyler koparmak isteyenlerin dişlerini kırarız" dedi.

Rusya ne zaman daha güçlü hale gelse, ülkenin gelişimini kısıtlamak için her zaman bahaneler bulunduğunu belirten Putin, bu tür girişimlerin SSCB'nin varlığı sona erdikten sonra bile devam ettiğini vurguladı.

"Potansiyelinin üçte birini kaybettikten sonra bile Rusya, her şeye rağmen birileri için son derece büyük. Gerçekten de devasa bir potansiyel var, yüzölçümümüz dünyanın en büyüğü, 146 milyonluk nüfusa sahibiz. Aslında yüzlerce milyon kişinin yaşadığı ülkelerle kıyaslandığında o kadar da büyük değil" diyen Putin, bazı kişilerin Sibirya gibi bir bölgenin zenginliklerinin Rusya'ya ait olmasının adil olmadığını söyleme cüreti göstermesini eleştirdi.

Putin, "Bu tür şeyler duymak korkunç bir durum. Özellikle de kamuoyu önünde. Bizi bir yerlerimizden ısırmak ya da ülkemizden bir şeyleri ısırıp koparmak istiyorlar. Ancak bunu yapmayı planlayanlar, bizi ısıramasınlar diye onların dişlerini kıracağımızı bilsinler. Bunun yolunun, silahlı kuvvetlerimizin geliştirilmesi olduğu aşikar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 'nükleer kulüp' içindeki ülkeler arasında en modern stratejik güçlere sahip olduğunun altını çizen Putin, "Bu birçok kişiye tuhaf geliyor ancak ülkemizde her şey, yolunda olmaktan daha iyi durumda. Tüm nükleer ülkeler arasında en modern nükleer çevreleme güçlerine sahibiz. Bunu çok net bir şekilde teyit edebilirim" dedi.

Rusya'nın 'Avangard' hipersonik füze kompleksi geliştirdiğini de anımsatan Putin, diğer ülkelerin bu tür silahlara sahip olmadığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Necmi Keskinsoy kimdir? Necmi Keskinsoy nerelidir? Necmi Keskinsoy özgeçmişi
Biyografi

Necmi Keskinsoy kimdir? Necmi Keskinsoy nerelidir? Necmi Keskinsoy özgeçmişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan bugünkü Resmi Gazete kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı..
Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta mı? Bakan Soylu açıkladı
Gündem

Fatih Özer yakalandı mı? Thodex'in kurucusu Arnavutluk'ta mı? Bakan Soylu açıkladı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin talebi üzerine, kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer h..
Ukrayna'dan 'Demir Kubbe' çıkışı!
Dünya

Ukrayna'dan 'Demir Kubbe' çıkışı!

Ukrayna Savunma Bakanı Taran, İsrail'in Demir Kubbe'sine benzer bir füze savunma sistemi almak istediklerini belirtti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay