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Dünya Putin'den cezaları arttıran yasaya onay!
Dünya

Putin'den cezaları arttıran yasaya onay!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, polise mukavemet gösteren kişilerin cezalarını arttıran yasayı onayladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 17:20:00 -
Putin'den cezaları arttıran yasaya onay!

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasının ardından ülke genelinde düzenlenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösterilerde birçok protestocu ve polis yaralanmıştı. Rus polisinin göstericilere karşı sert müdahalesi ülkede tartışma konusu olurken, Putin'den yeni bir adım geldi. Putin, güvenlik güçlerine mukavemet gösterenlerin cezalarını arttıran yasayı onayladı. Putin'in imzaladığı yeni yasa kapsamında ülke genelinde izinsiz protesto gösterilerine katılanların cezaları, kamu düzenini bozmak ve güvenlik güçlerine mukavemet gerekçesiyle arttırıldı. Daha önce bu nedenle hakkında işlem yapılanlara 5 bin ruble (500 Türk lirası) para cezası kesilirken, yeni yasada bu cezalar, suçun mahiyetine göre 20 bin rubleye (2 bin Türk lirası) kadar çıkarıldı. Ayrıca suçun kademesine göre işlem görenler, 30 gün hapis cezası ve 200 saate kadar kamu yararına çalışma cezalarına da çarptırılabilecek.

İlk olarak Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da milletvekillerinin oyları ile kabul edilmesinin ardından Putin'in onayı ile yasalaşan yeni kanun, muhalefet kanadında tepki karşılandı. Yasa, Navalny destekçilerinin protesto haklarına karşı alınan bir karar olarak nitelendirildi.

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