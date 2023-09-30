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Dünya Putin'den beklenmedik cami kararı! Gizlice karar aldılar
Dünya

Putin'den beklenmedik cami kararı! Gizlice karar aldılar

Yeniakit Publisher
2023-09-30 18:41:00 -
Putin'den beklenmedik cami kararı! Gizlice karar aldılar

Çeçenistan'ın başı Ramzan Kadırov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da bir camii inşasına destek verdiğini duyurdu

Çeçenistan'ın başı Ramzan Kadırov, Moskova'nın Güney Butovo semtinde yeni bir cami inşa edilmesi önerisine Vladimir Putin'in destek verdiğini söyledi. Kadırov önceki gün Putin'le Kremlin'de bir araya gelmişti.

Telegram kanalından bir açıklama yapan Kadırov, Moskova'ya babasının adını taşıyan sokakta bir cami yapılmasını teklif ettiğini aktardı. Kadırov'un babası Ahmet Hacı Kadırov Çeçenistan'ın ilk cumhurbaşkanıydı.

Kadırov cami konusundaki görüşmenin televizyon kayıtlarında ve Kremlin'den yayınlanan görüşme notlarında bulunmamasını, konunun görüşme gündemi dışında olmasıyla izah etti.

Moskova'da 3 milyon civarında müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor. Yıl başında Ortodokslarca kutsal sayılan Kutsal Göl yakınlarında cami yapılacağı söylentileri bölgede protestolara neden olmuştu. O günlerde Kadırov yaşananlara tepki göstermiş ve protestocuların Batılı istihbarat servisleri çıkarına hareket ettiğini iddia etmişti.

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