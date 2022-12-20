  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belçika, sömürge geçmişi için özür dileyemedi

İflas ettiğini duyurmuştu! Olay açıklama: Kripto para aracı şirketi Binance Voyager'ın varlıklarını satın alacak

HDP'li Ermeni, Türk polisine parmak sallayıp tehditler savurdu! 'Hesap vereceksin altı ay kaldı'

Ali Babacan'dan terör yandaşlarına müdahaleye "hukuksuzluk" yorumu!

Türkiye'de bir ilk: 100 milyon avroluk dev yatırım! Dünyaya örnek olacak, o ülkeden Türkiye'ye para yağacak!

F-35 savaş uçakları havada zor duruyor

FETÖ'den ihraç edilmişti! 55 litre etil alkolle yakalandı

Kürtaj karşıtlığıyla biliniyor! Vatikan, o rahibin görevine son verdi

Doğal gaz keşfinde rezerv miktarı: Gabar Dağı'nda günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor!

Yargıtay Başsavcısı talep etti: HDP'nin o hesapları bloke edilsin!
Dünya Putin'den askerlerine moral hediyesi
Dünya

Putin'den askerlerine moral hediyesi

Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerin yakınlarına ve savaşta başarılı olan askerlere ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 07:53:00 - 2022-12-20 08:01:18
Putin'den askerlerine moral hediyesi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

İki ülkenin savaşı sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Rus askerlerinin moralini yüksek tutmak için yeni bir karara daha imza attı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayınlanan kararnameye göre; Putin, Ukrayna'daki savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine ve Ukrayna'daki savaşta başarılı olan Rus askerlerine Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol bölgesinden arsa verilmesini tavsiye eden bir kararname imzaladı.

Yayınlanan kararnamede, "Özel askeri operasyona katılarak devlet üstün liyakat ödülü alan, çatışmalarda yaşamını yitiren ve çatışmalarda gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesi tavsiye ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

İHA'nın haberine göre; bu karara göre, Ukrayna'da savaşan ve başarılı olan Rus askerlerine ve savaşta ölen askerlerin ailelerine de, "sosyal destek" kapsamında istedikleri bu 3 ayrı bölgeden arsa temin edilmesi öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23