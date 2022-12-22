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Dünya Putin'den ABD'ye patriot tepkisi! Bundan sonra ne olacağını açıkladı
Dünya

Putin'den ABD'ye patriot tepkisi! Bundan sonra ne olacağını açıkladı

ABD'nin Ukrayna'ya patriot gönderme kararı sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, bu olayın nelere yol açacağına ilişkin çarpıcı bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 19:37:00 -
Putin'den ABD'ye patriot tepkisi! Bundan sonra ne olacağını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD’nin Ukrayna’ya Patriot sevkiyatına ilişkin "Bu, sadece çatışmanın uzamasına neden olacak.” dedi.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD ziyaretini değerlendirdi. ABD'nin Kiev'e verdiği desteği eleştiren Peskov, "ABD, fiilen ve dolaylı olarak son Ukraynalı kalana kadar Rusya ile savaşmaya devam ediyor" dedi. Zelenskiy'nin ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinde barışa yönelik bir ifade duymadıklarını söyleyen Peskov, "Zelenskiy'i Donbass'taki konutlara barbarca saldırılar düzenlememesi konusunda uyaracak tek bir kelime de duyulmadı. Kameralar için değil, samimi olarak yapılacak gerçek barış çağrıları da duyulmadı. Bu üzüntü verici" şeklinde konuştu.

"ABD silahları meşru hedef olur"

ABD yönetiminin Kiev'e 1.85 milyar dolarlık ek askeri yardım paketini onaylamasının yanı sıra Patriot hava savunma sistemlerinin de Kiev'e gönderilmesi kararını eleştiren Peskov, ABD silahlarının kendileri için meşru hedef olduğunu belirtti. ABD'nin Ukrayna'ya sevk edeceği Patriot sistemlerinin Rusya'nın meşru hedefi olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, "Elbette, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı tüm silahlar gibi. Çünkü özel askeri operasyonun hedeflerinden birisi de Ukrayna’nın askersizleştirilmesidir. Bu silah tedarikleri, Rusya'nın özel askeri operasyonlardaki hedeflerine ulaşmasını engelleyemez. Ancak bunlar Ukrayna halkının acılarının daha da uzun sürmesine neden oluyor. ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya tedarik ettiği silahların yelpazesinin genişletildiğini görüyoruz. Bu, sorunun hızlıca çözülmesine katkı sağlamıyor" ifadelerini kullandı.

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