Putin'den ABD'ye anlaşma çağrısı

ABD-Rusya ilişkileri kritik günler yaşarken gözler 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak zirveye çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme öncesi ABD medyasına değerlendirmelerde bulundu.

Putin, yeni ABD lideriyle yapacağı ilk zirve öncesinde, "Benim büyük umudum, evet, bazı avantajlar, bazı dezavantajlar var, ancak görevdeki ABD Başkanı'nın herhangi bir dürtü temelli, düşünmeden hareket eden bir tavrı olmayacak" yorumunda bulundu.

Putin, NBC News ile yaptığı röportajda Biden'ı hayatını siyasette geçirmiş bir "kariyer adamı" olarak nitelendirdi.

Putin, ABD ile ilişkilerin son yıllardaki en düşük noktasına gerilediğini ifade etmesine rağmen, Biden ile çalışabileceğini umduğunu söyledi.

Putin ayrıca ABD'ye yönelik siber saldırılar konusunda bilgisi olduğu iddiasını reddetti ve Biden'ı Rusya ile siber uzay konusunda bir anlaşma yapmaya çağırdı.

"Alınmadım"

ABD'li gazeteci Kair Simmons'ın, Biden'ın kendisine yönelik "katil" ifadesine yönelik sorusunu yanıtlayan Putin, "Çalışmalarım sırasında birçok nedenlerden ötürü farklı nitelikteki şiddetli saldırılarla karşılaşıyorum. Bu saldırılara alıştım. Bunlara alınmıyorum. Uluslararası arenada çalıştığımız ortaklarımızla tartışırız. Gelin ve damat değiliz. Birbirimize aşk ve sadakat yemini etmiyoruz. Biz ortağız ve bazı durumlarda birbirimizle rekabet ediyoruz" dedi.

Trump'ı övmeyi ihmal etmedi

Putin, "Eski ABD Başkanı Trump'ın olağanüstü bir birey, yetenekli bir birey olduğuna inanıyorum... Renkli bir insan. Onu sevebilirsiniz ya da sevmeyebilirsiniz. Ama o klasik Amerikan ekolünden gelmedi" dedi.

Putin, 2016 seçimlerinde Rus lidere hayranlığını dile getiren Trump'ı desteklediğini açıkça itiraf etmişti.

Biden'ın şikayetlerini gündeme getirmesi bekleniyor

Biden’ın görüşmede Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesi ve bilgisayar korsanlığı da dahil olmak üzere bir dizi şikayeti gündeme getirmesi bekleniyor.

Gergin ABD-Rusya ilişkileri

Biden, Putin için "katil" demiş, Putin, "katil" suçlamasına verdiği yanıtta, "Sağlıklı olsun. Ona sıhhat diliyorum. Şaka yapmıyorum, kinaye yapmadan söylüyorum bunu" demişti.

Rus lider sözlerinin devamında Amerika'nın kolonicilik tarihini hatırlatmış ve düşmana karşı nükleer silah kullanan tek ülke olduğunu da savunmuştu.

Putin ayrıca Washington Post'ta Rusya'nın İran'a potansiyel askeri hedefleri takip etmesine olanak sağlayacak gelişmiş bir uydu sistemi sağlamayı planladığına dair bir raporu "sahte haber" olarak nitelendirmişti.