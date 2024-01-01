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Dünya Putin'den 2024 bombası! Sapkınlar kuduracak
Dünya

Putin'den 2024 bombası! Sapkınlar kuduracak

Yeniakit Publisher
2024-01-01 10:08:00 -
Putin'den 2024 bombası! Sapkınlar kuduracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geleneksel yeni yıl konuşmasında 2024 yılını “aile yılı” ilan ettiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılına saatler kala geleneksel yeni yıl mesajı yayınladı.

Rus ordusuna seslendi: Kahramanlar!

Orduya birlik içinde destek verilmesi çağrısında bulunan Rus lider, geçen yılki konuşmasının aksine Ukrayna savaşına atıfta bulunmadı.

2024 yılı "aile yılı" oldu

Orduyu öven Putin, askerlerinden “kahramanlar” diyerek bahsetti. Ekonomik konulara da değinen Putin, 2024 yılını “aile yılı” ilan etti.

“Savaş görevinde olan, hakikat ve adalet için mücadelenin ön saflarında yer alan herkese” diyen Putin, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda çok çalıştık ve çok şey başardık"

“Sizler bizim kahramanlarımızsınız, kalplerimiz sizinle. Sizlerle gurur duyuyoruz, cesaretinize hayranız. 2023'ü uğurluyoruz ve çok yakında tarihin bir parçası olacak. Geleceği oluşturmak için ilerlemeliyiz. Geride bırakmaya hazırlandığımız yılda çok çalıştık ve çok şey başardık. Ortak başarılarımızla gurur duyduk, başarılarımızdan sevinç duyduk ve ulusal çıkarlarımızı, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi, bizim için sarsılmaz bir dayanak olan ve olmaya devam eden değerlerimizi savunmaya devam ettik"
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Her Rus vatandaşının hissettiği sorumluluğu anladığını kaydeden Rusya Devlet Başkanı Putin, “Biz birlikteyiz ve bu Rusya'nın geleceğinin en güvenilir garantisidir." dedi.

Rus liderin konuşması zaman dilimi farklılığı nedeniyle yeni yıla Moskova’dan önce giren Kamçatka ve Çukotka’da yayınlandı.

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