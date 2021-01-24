Putin zor durumda: Rusya'daki protestolar çığırından çıktı! İşte o harita

Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlendikten sonra tamamlanan tedavisi sonrası 17 Ocak’ta Almanya’dan Moskova’ya dönüşünde tutuklanmasının ardından dün Rusya’nın katılımı yasakladığı ve dünyada yankı uyandıran protesto gösterileri düzenlendi. Ülkenin 70’ten fazla şehrinde binlerce kişinin hükumet karşıtı protestolar için sokağa çıkmasının ardından Kremlin polisinin orantısız güç kullandığı öğrenildi. En büyük eylem ise başkent Moskova’da gerçekleşti. Reuters katılımcı sayısı için 40 bin kişi tahmininin de bulunurken, polis 4 bin protestocu saydığı bildirildi.

Rusya'daki eylemlerin nedeni

Rusya genelinde başlayan protestoları fitilleyen unsur, muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın 2020 yazında zehirlendikten sonra ülkesine dönünce tutuklanması olsa da, eylemciler Rusya’daki “problemlerin daha derin olduğunu, Putin yönetiminden kaynaklandığını” ifade ediyor.

3 binden fazla kişi gözaltına alındı

Şehir meydanlarında toplanan insanlara polis etkin şekilde müdahale etse de eylemcilerin “Putin istifa” sloganları atarak protestoyu sürdürdüğü görülüyor. Putin döneminin en yoğun katılımlı eylemlerinden biri olan protestolarda 3 binden fazla insanın gözaltına alındığı belirtiliyor.

Navalnıy'In eşi de gözaltına alındı

Diğer yandan Rus muhalif Navalnıy’ın eşi Yulya Navalnaya da dünkü gösterilerde gözaltına alınanlar arasında.

Navalnıy’ın ekibi, 2013 yılında tutuklanan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalnıy’ın; Kremlin çevresinde düzenlenen protestolar neticesinde serbest bırakıldığı gibi tekrar kamuoyunun tepkisi ve gücüyle serbest bırakılmasını hedefliyor.

Protestoları şehir şehir gösteren harita

Rusya’daki 23 Ocak 2021 tarihindeki protestoları şehir şehir gösteren Google haritası paylaşıldı. Haritaya göre renkler protestolara dair şu bilgileri veriyor:

Mavi: Protestolar

Kırımızı: Protestolar ve Navalnıy’ın kampanya ofisleri

Sarı: (Kapatılabilir) Navalnıy’ın ortaklarının veya aktivistlerin tutuklandığı yerler

Navalnıy Almanya'dan döner dönmez gözaltına alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en önemli rakibi olarak kabul edilen Navalnıy, 20 Ağustos 2020 tarihinde Tomsk şehrinden Moskova’ya yolculuk yaptığı sırada uçakta fenalaşmıştı. Sibirya’dan Moskova’ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti. Muhalif lideri taşıyan uçak Omsk’a acil iniş yaptıktan sonra Navalnıy bilinci kapalı bir şekilde ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı. Muhalefet, Aleksey Navalnıy’ın Kremlin tarafından zehirlendiği kanaatinde.

Navalnıy, ailesinin ve yakınlarının talebi sonrası 22 Ağustos 2020 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’e götürüldü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020’de Omsk’tan özel bir uçakla Berlin’deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Navalnıy’ın zehirlenerek susturulmaya çalışıldığını ifade etti. NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya’dan Navalnıy’ın zehirlenmesi ile ilgili ayrıntılı bir soruşturma yürütmeye talep ederken, Rusya Navalnıy’ın zehirlenmesiyle ilgili suçlamaları reddetti.

Alman hükumeti, Berlin’de tedavisi devam eden Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın kesinlikle zehirlendiğini açıkladı. Hükumet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020 tarihinde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Navalnıy’ın Noviçok grubuna ait bir maddeyle zehirlendiği gösteren tartışmasız kanıtlara ulaşıldığını belirtti.

Zehirlenme olayını Navalnıy’a yapılan bir saldırı olarak nitelendiren Seibert, Alman hükumetinin bunu sert bir şekilde kınadığını kaydetti.

Daha sonra, Fransa ve İsveç’ten iki uluslararası laboratuvar, Navalnıy’ın Noviçok klasmanındaki kimyasal bir maddeyle zehirlendiğini doğruladı. Navalnıy, 22 Eylül’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalnıy, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla tanınıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy’y 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Moskova’yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy’ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Hatırlanacağı üzere, Kremlin yönetimi, 14 Ocak 2021 tarihinde Rus muhalif Navalnıy için arama emri çıkarmıştı. Navalnıy, gözaltına alınacağını bile bile “evim” dediği Moskova’ya gitti. Aleksey Navalnıy, 17 Ocak 2021’de tedavi gördüğü Almanya’dan döner dönmez Moskova’daki havaalanında gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Putin rejimi tarafından tutuklanan Rus muhalif Navalnıy’a destek amaçlı 23 Ocak 2021’de yapılması planlanan protesto gösterileri ülkenin farklı noktalarından yüksek katılımla gerçekleştirildi. Gösteriler başlamadan polisin sert müdahalesi ile çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Navalnıy’ın ekibi, 2013 yılında tutuklanan ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Navalnıy’ın; Kremlin çevresinde düzenlenen protestolar neticesinde serbest bırakıldığı gibi tekrar kamuoyunun tepkisi ve gücüyle serbest bırakılmasını hedefliyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı