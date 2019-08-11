Putin yine şov peşinde! Görenler şaştı kaldı

Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Gece Kurtları’ motosiklet kulübünün Kırım’ın Sivastopol kentinde organize ettiği ‘Babil’in Gölgesi’ adlı uluslararası motor gösterisine, kendi kullandığı Rus yapımı Ural marka motosikletle geldi.

Motosikleti kullanan Rusya lideri Vladimir Putin’e Kırım lideri Sergey Aksenov ve Sivastopol Vali Vekili Mihail Razvojayev eşlik etti.

Putin, Gece Kurtları’nın lideri Aleksandr Zaldostanov’un eşliğinde doğrudan sahneye yanaştı ve oradan festivalin katılımcılarına seslendi.

Rus lider, "Hepinizi burada gördüğüme çok sevindim, 10 yıl önce başlatılan bu geleneğe devam ediyor olmanızdan büyük mutluluk duydum. 10. Yıldönümünüzü kutlar, hepinize en iyi dileklerimi sunarım" diye konuştu.

Gece Kurtları motosiklet kulübünün bu yıl 11’incisini düzenlediği "Babil’in Gölgesi" adlı motosiklet gösterisi, 10 yıl önce Sivastopol yakınlarındaki Gasfort Dağı’nda başlatılmıştı. Bu yılki gösteri, geleneksel olarak görkemli motosiklet performanslarından, havai fişekli gösteriden ve çeşitli müzik topluluklarının performanslarını ortaya koyacağı konserlerden oluşuyor.