Putin ve Zelensky ile bir kez daha görüştü

Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmelerde, Rusya ile Ukrayna arasında barış zemininin en kısa sürede yeniden oluşturularak, savaşın olumsuz etkilerini en aza indirecek ve güven inşa edecek adımlara ihtiyaç olduğunu ifade etti. Erdoğan, her iki tarafın ilke mutabakatı sağlanırsa İstanbul’da Rusya, Ukrayna ve BM ile bir araya gelmeye ve muhtemel bir gözlem mekanizmasında rol üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.