  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin ve Hafter arasında kritik görüşme
Dünya

Putin ve Hafter arasında kritik görüşme

Yeniakit Publisher
2023-09-29 01:08:00 -
Putin ve Hafter arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında Moskova'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Hafter'in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de bir araya geldiği bildirildi. Libya için kritik bir adım olarak öne çıkan bu görüşme, uluslararası ilişkilerde yeni gelişmelere işaret ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Moskova'da görüştüğünü açıkladı.

Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Putin’in Hafter ile Kremlin’de görüştüğünü belirterek, "Libya’daki ve genel olarak bölgedeki durum müzakere edildi." dedi.

Libya kaynakları, Halife Hafter’in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

Hafter'e büyük şok! Adaylık itirazı kubul edildi
Hafter'e büyük şok! Adaylık itirazı kubul edildi

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hafter'e büyük şok! Adaylık itirazı kubul edildi

Libya'da Hafter'den tehlikeli hamle!
Libya'da Hafter'den tehlikeli hamle!

Gündem

Libya'da Hafter'den tehlikeli hamle!

Türkiye'nin hamlesi darbeci Hafter'in umutlarını bitirdi
Türkiye'nin hamlesi darbeci Hafter'in umutlarını bitirdi

Gündem

Türkiye'nin hamlesi darbeci Hafter'in umutlarını bitirdi

HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler
HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler

Gündem

HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler

Hafter’e giderek ihanet deklarasyonuna imza atan HDP’liler yargılansın!
Hafter’e giderek ihanet deklarasyonuna imza atan HDP’liler yargılansın!

Gündem

Hafter’e giderek ihanet deklarasyonuna imza atan HDP’liler yargılansın!

Darbeci Hafter’den Dagalo’ya yardım
Darbeci Hafter’den Dagalo’ya yardım

Dünya

Darbeci Hafter’den Dagalo’ya yardım

Rusya'dan Hafter hamlesi
Rusya'dan Hafter hamlesi

Dünya

Rusya'dan Hafter hamlesi

Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler
Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler

Dünya

Rusya'dan Hafter hamlesi! Bingazi'de görüştüler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23