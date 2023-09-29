Putin ve Hafter arasında kritik görüşme
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında Moskova'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Hafter'in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de bir araya geldiği bildirildi. Libya için kritik bir adım olarak öne çıkan bu görüşme, uluslararası ilişkilerde yeni gelişmelere işaret ediyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Moskova'da görüştüğünü açıkladı.
Peskov, Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, Putin’in Hafter ile Kremlin’de görüştüğünü belirterek, "Libya’daki ve genel olarak bölgedeki durum müzakere edildi." dedi.
Libya kaynakları, Halife Hafter’in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü duyurmuştu.
Kaynak: AA