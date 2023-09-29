Putin ve Hafter arasında kritik görüşme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter arasında Moskova'da kritik bir görüşme gerçekleştirildi. Hafter'in Moskova ziyareti sırasında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile de bir araya geldiği bildirildi. Libya için kritik bir adım olarak öne çıkan bu görüşme, uluslararası ilişkilerde yeni gelişmelere işaret ediyor.