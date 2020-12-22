  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü
Aktüel

Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:51:47 -
Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda iş birliği ele alındı.

Ayrıca Orta Doğu meselesinin ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'nın Filistin meselesinin adil ve kalıcı çözümüne ileride de destek vermeye hazır olduğunu teyit etti.

İki lider, farklı seviyelerde temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

    Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
    Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!
    Yerel

    Kadını taciz etti, müdahale eden polise saldırdı!

    İzmir'de, yolda yürüyen kadını sözle taciz eden A.K. kendisini uyaran polise de küfür edip saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan gö..
    Muharrem İnce'ye şok! İstifasını duyurdu
    Siyaset

    Muharrem İnce'ye şok! İstifasını duyurdu

    CHP'den ayrılan Muharrem İnce'nin partileşmeye çalıştırdığı Memleket Hareketi'nde yolun başındayken bir ayrılık yaşandı. Hareketin Kurucular..
    Canlı yayında
    Gündem

    Canlı yayında "Atatürk" tartışması! "Çıkaramaz demek bu milleti aşağılamaktır"

    Kemalist Mehmet Faraç'ın "Bu millet bir M. Kemal daha çıkaramaz." şeklindeki sözlerine Osman Gökçek'ten tepki geldi.

    Satılık 2017 model Opel Insignia
    Satılık 2017 model Opel Insignia

    WhatsApp İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Bip İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Bip İhbar Hattı

    Yaay İhbar Hattı

    +90 (553) 313 94 23

    Yaay