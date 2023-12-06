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Gündem Putin Suudi Arabistan'da! Konuşmasında dikkat çeken 'Moskova' vurgusu
Gündem

Putin Suudi Arabistan'da! Konuşmasında dikkat çeken 'Moskova' vurgusu

Yeniakit Publisher
2023-12-06 22:56:00 - 2023-12-06 23:05:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından resmi ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’a gitti.

Havalimanında Suudi yetkililer tarafından karşılanan Putin, daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.

Putin görüşme öncesi yaptığı konuşmada, "Davetiniz için teşekkür ederim. Sizi Moskova'ya bekliyorduk. Koşullara göre planlar yapıldı. Ancak daha önce de söylediğim gibi hiçbir şey Rusya - Suudi Arabistan dostane ilişkilerinin gelişmesini engelleyemez. Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlı bir ziyaret için bölgede bulunduğum sırada davetinizden faydalanarak sizinle ve diğer tüm dostlarımızla görüştüm. Ancak bir sonraki görüşme Moskova'da olmalı" dedi.

Putin ve Selman’ın görüşmede, petrol fiyatlarının yanı sıra Gazze Şeridi, Ukrayna, Yemen ve Suriye’deki son durumu ele almaları bekleniyor.

Putin ve Selman en son Ekim 2019'dan yüz yüze görüşmüştü.

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