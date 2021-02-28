Putin şokta! ABD'nin bu kararı Moskova'yı sıkıntıya sokacak

İngiliz askeri enformasyon servisi Janes, 'Rusya'ya ulaşabildiği' iddia edilen ve stealth teknolojiye sahip 400 adet AGM-158B JASSM-ER füzesinin ABD Hava Kuvvetleri'nin envanterine teslim edileceğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre ABD Hava Kuvvetleri'nin Lockheed Martin şirketi ile vardığı anlaşma, 400 füzenin 2025 ortalarına kadar üretimini öngörüyor.

Putin rahatsız oldu

Moskova yetkililerine göre, bu durumun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i rahatsız ettiği belirtildi.

Daha önce AGM-158B JASSM-ER füzelerinin, B-52 stratejik bombardıman uçaklarına, Rus S-400 hava savunma sistemlerinin kontrolündeki hava sahasına girmeden Rusya'daki hedefleri vurabileceği öne sürülmüştü.

Rusya'nın Arktik ve Sibirya'daki stratejik hedefleri vurabilmek için AGM-158B JASSM-ER ve AGM-86C CALCM seyir füzelerini fırlatmanın yeterli olduğu iddia edilmişti.