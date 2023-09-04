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Siyaset Putin, Soçi'de Erdoğan'a ‘harço’ çorbası ve ‘kuş sütü’ tatlısı ikram etti
Siyaset

Putin, Soçi'de Erdoğan'a ‘harço’ çorbası ve ‘kuş sütü’ tatlısı ikram etti

Yeniakit Publisher
2023-09-04 20:18:00 -
Putin, Soçi'de Erdoğan'a ‘harço’ çorbası ve ‘kuş sütü’ tatlısı ikram etti

Rusya lideri Putin’in Soçi’de ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gürcü mutfağının vazgeçilmezlerinden ‘harço’ çorbası, barbunya ve ‘kuş sütü’ tatlısı ikram ettiği belirtildi.

Sputnik muhabirinin aktardığı üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çalışma yemeğinde ağırladı, liderlerin menüsünde Gürcü mutfağının olmazsa olmazlarından ‘harço’ (dana haşlama) çorbası, barbunya ve ‘kuş sütü’ tatlısı (çikolata kaplı sütlü sufle) yer aldı.

Salatalık ve avokadolu alabalık füme salatası olan menüde, domates ve yer elmalı barbunya filetosu, ayrıca ‘harço’ (dana haşlama) çorbası yer aldı. Sıcak yemeklerden ise liderlere yabani havuç püresi ile ızgara kuzu fileto veya sebzeli ve ıspanak soslu kefal balığı seçenekleri sunuldu.

Yemeğin sonunda ‘kuş sütü’ tatlısı (çikolata kaplı sütlü sufle) ikram edildi.

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