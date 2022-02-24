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Dünya Putin tüm dünyaya ilan etti: Savaş başladı! Askerler şehre girdi
Dünya

Putin tüm dünyaya ilan etti: Savaş başladı! Askerler şehre girdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 07:04:00 - 2022-02-24 07:08:58
Putin tüm dünyaya ilan etti: Savaş başladı! Askerler şehre girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta sözde yönetimleri tanıdığını açıklamış, bölgede "barışın sağlanması" gerekçesiyle askeri konuda yardım edilmesi talimatı vermişti.

Rusya Parlamentosu, dün yurt dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Bunun üzerine Donbas bölgesinin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölümünde, Rus ordusuna ait tankların geçişi görüntülendi.

Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

Harkov bölgesinde de büyük patlamaların olduğu kaydedildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.

Rus lider Putin’in askeri harekat operasyonu başlattıklarını duyurmasının ardından Mariopol kentinde şiddetli patlamalar yaşanıyor.

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