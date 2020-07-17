  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-17 15:28:47 -
Putin, Rusya Güvenlik Konseyinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki durumun ele alındığı toplantıda, devam eden gerginlikten endişe duyulduğu ve tarafların ateşkes sürecini sağlamasına ihtiyaç bulunduğu ifade edildi.

Toplantıda, Rusya'nın ara buluculuk yapmaya hazır olduğu da vurgulandı.

- 12 Temmuz'da saldırı girişiminde bulunulmuştu

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, 4 asker yaralanmıştı.

Sonraki günlerde de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 8 asker şehit olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu’nun sokaktaki versiyonu:
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun sokaktaki versiyonu: "AK Parti 50 bin yataklı hastane yapıp bizi öldürmek istiyor"

Sokak röportajı sırasında mikrofon uzatılan bir vatandaşın kullandığı "AK Parti 50 bin yataklı hastane yaparak bizi öldürmek istiyor" ifadel..
Ebru Işık kimdir? Ebru Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet mi gördü?
Gündem

Ebru Işık kimdir? Ebru Işık, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet mi gördü?

Ebru Işık eşi HDP Muş Milletvekili Mensur Işık’tan şiddet gördüğünü iddia etti. Lisede fen bilimleri öğretmeni olan Ebru Işık, yaşadığı kork..
El-Havvas Takıyye: Türkiye Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardı
Gündem

El-Havvas Takıyye: Türkiye Akdeniz'de dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardı

Cezayirli araştırmacı El-Havvas Takıyye, Türkiye'nin Akdeniz'in doğusunda dayatılmaya çalışılan tecridi kırmayı başardığını belirterek, Anka..
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı