Putin Reisi ile görüştü! İsrail ve İran'a itidal çağrısı

İran, İsrail tarafından İran’ın Şam Konsolosluğu'na 1 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıya 13 Nisan gecesi karşılık vermişti. İsrail ise sabahın erken saatlerinde İran’ın nükleer tesisleri ile İran Hava Kuvvetleri Üssü’nün bulunduğu Isfahan kentini vurdu.

İsrail’in bu adımıyla bölgede tansiyon bir kez daha yükselirken, olaya ilişkin son açıklama Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail tarafı ve temsilcilerimiz arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Bu görüşmede İsrail tarafına İran’ın gerginlik istemediğini açıkça ifade ettik” dedi.

Kremlin’den itidal çağrısı!

Kemlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, İsrail'in düzenlediği son saldırıya ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini ifade ederek, “Tarafları itidalli davranmaya ve böylesine hassas bir bölgede gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz” dedi.

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