Putin Kuzey Kore'ye gitti, Kim Jong Un böyle karşıladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’ye gitti. Putin'i Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un karşıladı. İşte o görüntüler...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl aradan sonra resmi ziyaret çerçevesinde Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyan’a geldi.

PUTİN'İ KİM JONG UN DAVET ETTİ

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pyongyang’a ulaştı. Ziyaret, Kore Halk Cumhuriyeti Başkanı Kim Jong Un’un daveti üzerine gerçekleşti. Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un, Pyongyang Havaalanı’nda Vladimir Putin’i şahsen karşıladı” denildi.

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Putin ile Kim'in karşılaşması sosyal medyada gündem oldu. Kim, Putin'i elleri arkadan bağlı bekledi. İki liderin karşılaşmasında ise yüzler gülüyordu.

Putin ve Kim’in yarın bir araya geleceği, bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.

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Kaynak: İHA