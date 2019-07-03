Putin, INF’yi resmen askıya aldı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören tasarıyı imzaladı.

Rusya Parlamentosu Genel Kurulunda, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın (INF) askıya alınmasını öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento tarafından kabul edilen tasarıyı onaylayarak resmiyete kavuşturdu. Yasa resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

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