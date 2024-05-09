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Dünya Putin ile Paşinyan Moskova'da güvenlik konusunu görüştü!
Dünya

Putin ile Paşinyan Moskova'da güvenlik konusunu görüştü!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 02:00:00 -
Putin ile Paşinyan Moskova'da güvenlik konusunu görüştü!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Moskova'da görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Zirvesi'nin ardından Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, ekonomide işbirliğine önem verdiklerini belirterek, "Ermenistan'ın AEB ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi 14 kat arttı. İkili ilişkiler de oldukça başarılı bir şekilde gelişiyor. Karşılıklı ticaret hacmi 7 milyar doları geçti. ​​​​​​Ticari ve ekonomik ilişkilerimizde daha önce böyle bir rakam görülmedi. Elbette, ticaret hacminin büyümesinden ziyade bölgede güvenlikle ilgili konular da var." dedi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan da ikili ilişkiler ve bölgesel konuların önemine işaret ederek, "Son kez geçen yılın aralık ayında görüşmüştük. Elbette, o günden bu yana istişare edilmesi gereken konular birikti." ifadesini kullandı.

Putin-Paşinyan görüşmesi, yaklaşık bir saat sürdü.

Kaynak: AA
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