  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Putin ile Paşinyan Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Aktüel

Putin ile Paşinyan Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-27 18:07:02 -
Putin ile Paşinyan Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Paşinyan telefonda görüştü.

Görüşmede, Dağlık Karabağ’da yaşanan son olayların ele alındığına işaret edilen açıklamada, "Rusya tarafı, büyük çaplı askeri çatışmaların devam etmesi nedeniyle derin endişelerini dile getirdi. Görüşmede, çatışmaların daha da artmasını önlemek için gerekli tüm çabayı göstermenin önemli olduğu ve daha da önemlisi, askeri adımların durması gerektiği kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!
Dünya

Ermenistan'dan Azerbaycan'a hain saldırı: Çok sayıda sivil ve asker şehit var!

Ermenistan güçleri Azerbaycan'ın sivil ve askeri bölgelerine saldırdı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada ''Ermenistan cephe hattı boyunca ge..
Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Bunu yapmanın zamanı artık geldi

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait köyleri hedef alması sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ağar, Tü..
Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!
Dünya

Tarihi gelişmeyi duyuran Azeri spikerin sözleri gündem oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'ın sabah saatlerinde işgal ettiği bölgelerdeki köyleri yeniden kurtardı. Son gelişmeleri paylaşan Azeri spikerin sevi..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı