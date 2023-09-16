Putin ile Kim Jong-un anlaşma imzaladı mı? Flaş açıklama

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bu hafta Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında Moskova ve Pyongyang arasında askeri konularda veya başka alanlarda herhangi bir anlaşma imzalanmadığı bildirildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Kim'in Başkan Putin ile bire bir görüşmelerde bulunduğu ziyaret sırasında herhangi bir resmi anlaşma imzalanmadığını, böyle bir şeyin de zaten planlanmamış olduğunu söyledi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'daki savaş için Pyongyang'dan silah satın almak istediğinden şüphelenirken, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programları için teknoloji elde etmek istediğinden şüpheleniliyor.

Halen Rusya'da bulunan Kim, Cuma günü batılı ülkelerin yaptırım listesinde yer alan bir Rus savaş uçağı fabrikasını gezdi.

Kaynak: Euronews

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