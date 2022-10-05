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Dünya Putin gırtlaklarından yakaladı! Almanya'nın bu hamleyi yapması bekleniyor
Dünya

Putin gırtlaklarından yakaladı! Almanya'nın bu hamleyi yapması bekleniyor

Almanya, önümüzdeki kış aylarında Fransa da dahil olmak üzere diğer ülkelere elektrik ihracatını geçici olarak durdurmak zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 22:05:00 -
Putin gırtlaklarından yakaladı! Almanya'nın bu hamleyi yapması bekleniyor

Financial Times'ın raporunda, Almanya'nın önde gelen şebeke operatörü Amprion'un direktörü Hendrik Neumann'dan alıntı yapıldı.

Haber kaynağına göre, önlem Almanya'da elektrik kesintilerini önlemek için "son çare" olarak uygulanabilir.

Neumann'ın, enerji ihracatının muhtemelen günlerce değil bir seferde birkaç saatliğine durdurulacağını söylediği bildirildi.

Neumann, FT'ye verdiği demeçte, "Önümüzdeki kış boyunca oldukça stresli bir durum olduğunu varsayıyoruz. Diğer sorunlar arasında Fransa'daki nükleer santrallerin kabaca yarısının kapatılması ve düşük su seviyeleri nedeniyle dağıtım sorunlarından kaynaklanan kömür kıtlığı yer alıyor" dedi.

Almanya yıllardır büyük bir enerji ihracatçısı

Örneğin, ağ düzenleyicisinden alınan verilere göre, geçen yıl diğer AB ülkelerine ithal ettiğinden 17 bin 400 gigawatt saat (GWh) daha fazla elektrik sattı.

Fransa ve Avusturya, Almanya'nın başlıca enerji alıcıları.

Düşünce kuruluşu Fraunhofer ISE'nin verilerine göre, Fransa bu yılın Ocak-Mart döneminde Almanya'dan 6.000 GWh elektrik ithal etti; bu, Almanya'nın bu dönemdeki toplam elektrik üretiminin yüzde 5'i.

Raporda, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre beş kat daha fazla olduğu belirtiliyor.

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