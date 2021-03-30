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Dünya Putin, Erdoğan'ı rahatsız etmemek için Atina’ya gitmemiş!
Dünya

Putin, Erdoğan'ı rahatsız etmemek için Atina’ya gitmemiş!

Rus muhalif yazar Stanislav Belkovski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kırmamak için 25 Mart'ta düzenlenen Yunanistan'ın bağımsızlık günü kutlamalarına katılmadığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 12:21:00 -
Putin, Erdoğan'ı rahatsız etmemek için Atina’ya gitmemiş!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Atina'ya gitmemesinin küresel pandemiyle ilgisi olmadığını söyleyen Rus muhalif yazar Stanislav Belkovski, "Üstelik, Rus halkının yardımı için kendisine Atina'nın altın madalyası da verilecekti" dedi.

Erdoğan'ın Putin'in en önemli dostlarından olduğunu vurgulayan Belkovski, "Bu nedenle Başbakan Mihail Mişustin'i gönderdi" diye konuştu.

Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını ilan etmesinin 200. yıl dönümünü törenlerine Rusya liderini de davet etmişti. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov'un, Putin'in Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını açıklaması Yunanistan'da hayal kırıklığı meydana getirmişti.

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Yorumlar

bİ7sen

PUTİN aşısını buldurtma özgürlüğüne sahip, bizimkiler yırtındı yırtındı, çin aşısı aldın, biontek oldun. ikileminde, esir alındı.......ülkemiz işgal edildi, esaretteki başkan ..gavurda bize bunu dayatırdı....
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Biz de yedik.

... Boşversenize. Rusya ve Çin Yunan'dan üs kurmak için adasını almışta Rusya Yunan'la kötü olur mu? Putin'in Yunanistan'a gitmemek için gerçekten önemli sebebi vardır. Doğu Akdeniz ve Güney Kıbrıs için Rusya'da Yunan'la anlaşmaya az uğraşmıyor. Büyük bir engeli olmasaydı bu fırsatı kaçırmazdı.
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