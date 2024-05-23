  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mustafa Destici’den sokak köpeği açıklaması! “Saldırgan olanların uyutulmasını destekliyoruz”

Kefenden değil dansözden rahatsız ol Sözcü! Sen İsrail gazetesi misin?

Yaşar Baş, Ali Öztunç’u rezil etti! Devleti kuran partinin, yıkmaya da hakkı mı var?

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İran kabul etmiyor ama Avrupa ülkesinden sürpriz çıkış: Helikopter enkazını Türk Akıncı İHA buldu

Gerçekler ortaya çıktı! Dem'li başkanın borç yalanı

Türkiye'den 'düşen helikopteri Türkler değil biz bulduk' diyen İran'a yanıt

Vergi kaçırmaya çalışan şimdi yandı! Bakanlıktan yeni hamle

Seçimden sonra “dolar fırlayacak” diyen muhalif ekonomistler sus pus! ABD ekonomisinin devi TL ile ilgili ne dedi?

Araştırmacı yazar İsmail Nacar: Reisi’nin helikopterini CIA ve MOSSAD düşürdü
Dünya Putin devlet olarak ülkedeki ABD varlıklarının kullanılmasına izin verdi! İşte gündem olan paylaşımı
Dünya

Putin devlet olarak ülkedeki ABD varlıklarının kullanılmasına izin verdi! İşte gündem olan paylaşımı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 16:57:00 - 2024-05-23 17:01:45
Putin devlet olarak ülkedeki ABD varlıklarının kullanılmasına izin verdi! İşte gündem olan paylaşımı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde ABD’ye veya ABD ile bağlantılı şirket ve şahıslara ait varlıkların, Rusya veya Rusya Merkez Bankası’na verilen zararın karşılanması için kullanılmasına izin verdik diyerek söyledi. Dünyada gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı, Rusya’daki ABD’ye ait varlıklara yönelik atılabilecek adımları içeren kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, ABD tarafından zarara uğrayan hak sahipleri Rusya’daki mahkemelerde dava açabilecek ve tespit edilecek zararın telafisi için ABD’nin, ABD bağlantılı şirket ve şahısların ülkedeki varlıkları kullanılabilecek.

Kararnamede, Rusya Merkez Bankası’na ait olanlar da dahil ABD’de dondurulan Rus varlıklarına karşılık Rusya’da kullanılabilecek ABD varlıklarının tespiti için hükümete yetki verildi.

ABD Senatosu 24 Nisan’da dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna’ya gönderilmesini onaylamıştı.

Batılı ülkeler Rusya'ya ait yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki varlığı dondurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

BAE'nin Eurofighter savaş uçakları satışları için en yüksek yatırım bütçesi belli oldu
BAE'nin Eurofighter savaş uçakları satışları için en yüksek yatırım bütçesi belli oldu

Ekonomi

BAE'nin Eurofighter savaş uçakları satışları için en yüksek yatırım bütçesi belli oldu

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ticari jest!
Rusya'dan Türkiye'ye büyük ticari jest!

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye büyük ticari jest!

Türk devi kendi 2 fabrikasını açık artırmada satışa çıkarıyor
Türk devi kendi 2 fabrikasını açık artırmada satışa çıkarıyor

Ekonomi

Türk devi kendi 2 fabrikasını açık artırmada satışa çıkarıyor

Milyonları öldüren hastalığın nasıl yayıldığı bulundu
Milyonları öldüren hastalığın nasıl yayıldığı bulundu

Sağlık

Milyonları öldüren hastalığın nasıl yayıldığı bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23