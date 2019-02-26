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Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

26 Şubat 2019 Salı 13:02
Putin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.


Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak doğum gününü kutladığını açıklandı. Açıklamada ikilinin Nisan ayında gerçekleşmesi planlanan Suriye konulu üçlü zirvenin İstanbul ayağını da ele aldığı ifade edildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:02
  1. doğa

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