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Aktüel

Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Libya meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 15:19:24 -
Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile Libya meselesini görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Libya meselesini telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ve Tebbun arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde dünya petrol piyasasında koordinasyon dahil farklı alanlarda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirmeye yönelik irade vurgulandı.

İki liderin Libya meselesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, liderlerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararı ve Berlin Konferansı kararlarına uygun olarak Libyalılar arasında diyaloğun yeniden sağlanması ve ateşkese yönelik desteğini ifade ettiği kaydedildi.

Görüşmede, Libya'daki krizin çözümünde uluslararası siyasi ve diplomatik çabaların güçlendirilmesinin gerektiğinin altı çizildi.

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