Putin bunu duyarsa saçını başını yolar! Rus lideri çıldırtacak gelişme
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgale karşı canlı yayında protesto gerçekleştirdiği için yargılanan gazeteci Marina Ovsyannikova’nın ev hapsinden kaçtığı belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ovsyannikova hakkında arama kararı çıkarttı.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı işgale karşı canlı yayında protesto gerçekleştirdiği için yargılanan gazeteci Marina Ovsyannikova’nın ev hapsinden kaçtığı belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ovsyannikova hakkında arama kararı çıkarttı.
The Guardian’da yer alan habere göre, Rus gazeteci Marina Ovsyannikova, Moskova’nın Ukrayna’da işgali başlattığı mart ayında Channel One’de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart taşımıştı. Ovsyannikova’ya o dönem 30 bin ruble para cezası verilmişti.
Gazeteci, savaş karşıtı protestolarını sürdürmüş ve Ağustos ayında Moskova’da tek başına “Putin bir katil ve askerleri faşisttir” pankartı tuttuktan sonra “Rusya ordusu hakkında yalan haber yaymak” suçundan yargılanmıştı.
Yargılaması süren Ovsyannikova, ev hapsine alınmıştı.
Ovsyannikova’nın eski eşi, gazetecinin kız çocukları ile birlikte ev hapsinden kaçtığını açıkladı.
Gazetecinin nereye kaçtığı bilinmezken Rusya İçişleri Bakanlığı, Ovsyannikova’yı arananlar listesine aldı.