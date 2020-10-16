  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin "bir teklifim var" deyip ABD'ye çağrıda bulundu
Dünya

Putin "bir teklifim var" deyip ABD'ye çağrıda bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile nükleer silahların kısıtlanmasına yönelik kalan son anlaşma olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) koşulsuz olarak bir yıl uzatılmasını teklif etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 15:20:00 - 2020-10-16 15:55:42

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleri ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bir teklifim var, mevcut anlaşmayı hiçbir koşul olmadan en azından bir yıl uzatalım. Bu tür anlaşmalarda düzenlenen sorunlara ilişkin tüm parametreler konusunda anlamlı görüşmeler gerçekleştirebilmek, ülkelerimiz ve stratejik istikrarın korunmasıyla ilgilenen tüm ülkeleri Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması gibi önemli bir belgeden mahrum bırakmamak için bunu yapalım" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın yerine bu tür başka bir anlaşma koyulmamasının üzücü olacağını belirten Putin, geçmiş yıllarda Yeni START anlaşmasının doğru şekilde işlediğini ve görevini tamamladığını ifade etti.

Dünyayı stratejik saldırı silahlarına ilişkin bir anlaşmasız bırakmak gibi bir risk olduğunu belirten Putin, "Bizim elimizde henüz ABD’lilerin elinde olmayan silahlar var, en azından şimdilik. Ancak biz meselenin bu kısmını görüşmeyi reddetmiyoruz" dedi.

Putin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a Rusya’nın tutumunu iletmesi ve yakın gelecekte kendilerinden bazı anlaşılabilir yanıtlar almaya çalışması talimatı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakan Yard..
Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!
Gündem

Türkiye S-400 hava savunma sistemini ateşledi!

Sinop'a sevk edilen S-400 hava savunma sistemlerinin bugün test edildiği iddia edildi. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar ve videolar hı..
HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı
Gündem

HKP İl Başkanı Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' diyerek dil uzattı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Ankara İl Başkanı Sait Kıran 15 Temmuz şehitlerine 'hain' demekten çekinmedi.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay