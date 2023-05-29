Putin anlaşmayı feshetti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı (AKKA) feshetti.
Putin'in imzaladığı kararnamede, 19 Kasım 1990’da Paris’te imzalanan AKKA’nın feshedildiği belirtildi.
Tarafların, konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı.
Rusya, 2015’te AKKA kapsamında düzenlenen toplantılara katılımını durdurma kararı almıştı.
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