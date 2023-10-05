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Dünya Putin açıkladı! Wagner askerlerinin cesedinde bakın ne bulundu
Dünya

Putin açıkladı! Wagner askerlerinin cesedinde bakın ne bulundu

Yeniakit Publisher
2023-10-05 22:38:00 - 2023-10-05 23:46:52
Putin açıkladı! Wagner askerlerinin cesedinde bakın ne bulundu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair bilgi vererek, “Wagner yöneticilerinin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’de dahil olmak üzere toplam 10 kişinin öldüğü uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen Valday Forumu’nda konuşan Putin, "Yöneticilere ne olduğuna dair soru işaretleri hala duruyor. Soruşturma komitesi başkanı geçtiğimiz günlerde kurbanların cesetlerinde el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi” dedi.

Soruşturmada uçağa dışarıdan bir saldırının tespit edilmediğini ifade eden Putin, “Maalesef mağdurların kanında alkol veya uyuşturucu madde varlığının tespitine yönelik herhangi bir inceleme yapılmamış. Her ne kadar St. Petersburg'daki şirkette yaşanan meşhur olaylardan sonra FSB'nin (Wagner'in arama yapılan merkez ofisinde) sadece 10 milyar ruble nakit değil, aynı zamanda 5 kilogram kokain de bulduğunu bilsek de. Bana göre bu incelemenin yapılması gerekiyordu ama yapılmamış” dedi.

Prigojin’in ölümü

Rusya’nın Ukrayna'daki savaşında önemli bir rol oynayan Wagner lideri Prigojin, Rusya’da başlattığı 24 saatlik isyanın ardından 23 Ağustos'ta içinde olduğu özel uçağın Rusya’nın Tver bölgesinde düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

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