Puslu hava hainleri sevindirdi

Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından “Zillet ittifakının sözde baharı”, terör örgütlerinin firarilerine umut oldu. Terör örgütü PKK/YPG sınır ötesinde HDP’nin aldığı birkaç il için paçavralarla kutlamalar yaparken, FETÖ’nün firarileri de sosyal medya üzerinden seçimin mağlubunu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi göstermeye çalışıyor.

FETÖ’cüler inlerinden başlarını çıkardılar!

Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) yurtdışına kaçarak firar eden kalemşörleri, inlerinden başlarını çıkararak, yurtdışında açtıkları sosyal medya hesapları üzerinden seçim öncesinde olduğu gibi, seçim sonrasında da algı oluşturmaya devam ediyorlar. MİT tır’ları davasında FETÖ’nün yanaşması vatan haini Can Dündar sığındığı Almanya’dan ihanetine devam ederken, kesin olmayan seçim sonuçları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet sistemini hedef alarak, “Şimdi saray için karar vakti: Daha çok gererek, belediyeleri çalıştırmayarak ve Kürt illerine yeniden kayyım atayarak çöküşünü hızlandırabilir veya bunun oy kaybettiğini görerek, faturayı içişleri bakanına keserek biraz daha zaman kazandırabilir. Bakmayın Erdoğan’ın Bahçeli’nin ‘4,5 yıl seçim yok’ laflarına Türkiye baharın kokusunu içine çekti bir kez. Yaz kapıda” ifadeleri ile maşası olduğu örgütün üyelerine moral vermeye çalıştı. Bir dönemler FETÖ yayın organı Zaman’da Başbakanlık muhabirliği yapan firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez de sosyal medya hesabından, “Seçimin mağlubu; Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Net! Aradan 1 yıl geçmeden insanlar bu sistemin ve o sistemi kullanan Erdoğan’ın tarzının ne bela bir şey olduğunu gördü ve mesajı verdi. İş işten geçti mi? Göreceğiz” şeklinde yorum yaparak yerel seçimleri genel seçim havasına dönüştürmeye çalıştı. Örgütün diğer bir kalemşörü Tuncay Opçin, “CHP’nin kazandığı beş belediye; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya nüfusun yüzde 40, ekonominin ise yüzde 80’i demek. Bu inanılmaz bir fırsat” paylaşımı ile sonuçların örgüte yarayacağını ima etti.

Teröristler aynı kafada

Terör örgütü PKK’nın girdikleri inlerden kafalarını çıkaramayan sözde liderleri Kandil’de, HDP’nin zoraki aldığı birkaç il için sevinç naraları atarken, aynı kafada olan FETÖ’nün firarileri de kinlerini bir kez daha kustular. ABD’ye sığınan terör örgütü FETÖ’nün meslekten atılmış polisi Emre Uslu da, “RTE sadece İstanbul’da değil Washington’da Brüksel’de de kaybetti. Buralara gittiğinde ‘benden başka alternatifiniz yok’ diye pazarlık yapıyordu, ABD ve Avrupalılar da bununla çalışmaya mecburuz diye katlanıyordu RTE’ye. Artık RTE’nin ‘Çaresiz benle çalışacaksınız’ argümanı bitti” paylaşımı ile Türkiye’yi karalamaya devam etti.