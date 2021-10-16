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Kadın - Aile Puslu bardak kabusuna son
Kadın - Aile

Puslu bardak kabusuna son

Ev hanımlarının sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri olan bulaşık makinesinden çıkan puslu bardaklardır.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 14:52:00 -
Puslu bardak kabusuna son

Ev hanımlarının sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biri olan bulaşık makinesinden çıkan puslu bardaklardır. Bu bardaklar kullanılmaz diye bardakları çöpe atmanıza gerek yok. Evdeki birkaç malzeme ile bu sorunlara çözüm bulabilirsiniz. İşte size sorunu yok edecek tarifler…

Yöntem-1

Geniş bir kabın içine bardakları yerleştirin ve üzerine sıcak su dökün. Yarım çay bardağı kadar çamaşır suyunu ekleyin.  Birkaç saat beklettikten sonra bardakları bulaşık makinesinde yıkayın.

Yöntem-2

Limon tuzunun leke çıkarıcı özelliği sayesinde, bardaklarınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz.

Malzemeler;

  • Bir adet tencere,
  • Su ve bir paket limon tuzu

Tencerenin yarısına kadar su doldurun ve limon tuzunu ilave edin. Bardakları suyun içine yerleştirin. Tencereyi ocağa alın ve kaynamasını sağlayın. En son bardakları ılık bir suyla durulayın.

Yöntem-3

Bir kasenin içine bir paket karbonatı dökün. Ardından bulaşık süngerini ıslatın ve karbonata batırın. Bu karışımla bardaklarınızın bütün kısımlarını iyice ovalayın. Daha sonra bardaklarınızı sıcak suyla durulayın.

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