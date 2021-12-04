Pürüzsüz ve canlı bir cilt için maden suyu

Maden suyu ve soda içinde bulundurduğu zengin mineraller sayesinde cildinizin ihtiyacı olan vitamini sağlar. Sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip kavuşmuş olursunuz. Maden suyu genişlemiş gözenekleri sıkıştırarak cildinizi pürüzsüzleştirir.

Maden suyu ciltte nasıl kullanılır?

Günlük cilt bakımında maden suyu pratik bir yöntemle uygulanabilir. Maden suyunu buz kalıbında dondurun ve sabahları bu kalıplarla cildinizi temizleyin. Kısa süre sonra cildinizdeki canlılığı fark etmeye başlayacaksınız. Buz kalıbı haline gelen maden suyunu her sabah göz altlarınıza masaj yaparak uygulayın

Maden suyu cilde faydaları

Cildin gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılayarak, cildin gergin, pürüzsüz ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Vücudu ve cildi toksinlerden arındırarak rahatlayıcı bir etki yaratır.

İçerisindeki silisyum sayesinde cildi güçlendirerek gözenekleri sıkılaştırır.

Yüz bölgesine pamuğa sürülerek uygulandığında temizleyici olarak kullanılabilir.

Yağ yakıcı etkisinin yanı sıra temizleyici etkisiyle cildi kirlerden arındırır.

Sprey olarak kullanıldığında ciltte ferahlatıcı bir etki yaratır.

Yüz kenarlarında gülmekten oluşan mimik çizgilerinin giderilmesine yardımcı olur

Soda ve maden suyu nasıl ayırt edilir?

Maden suyu içerisinde çözülmüş mineral sıvıları bulunduran elementlerden oluşan bir içecektir. Soda ise içilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbonhidrat eklendiğinde elde edilir. Maden suyunun minerali çok zengin iken soda mineral içermemektedir.

hamileyken maden suyu içilir mi?

Halk arasında yanlış olarak hamilelikte maden suyu ya da soda tüketiminin zararlı olduğu şeklinde bir kanı bulunur. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Caner Sönmez'e göre sodalar ve özellikle maden suları mineraller bakımından oldukça zengin olmaları nedeniyle hamilelikte tüketilmeleri faydalıdır.