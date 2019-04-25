0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!

Yılın ilk çeyreğini geride bıraktığımız şu günlerde, şirketler birer birer geçen yıla ve son üç aya dair performanslarını açıklıyorlar. PlayerUnknown’ın Battlegrounds geliştiricisi ve yayıncısı PUBG Corp. da 2018 mali durumunu açıklayan şirketlerden biri oldu. PUBG yıllık kazancı ile ilgili açıklamalar yaptı.

25 Nisan 2019 Perşembe 00:11
PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!

PUBG tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında şirket 920 milyon dolar gelir elde etti. Vergilerden ve tüm giderlerden hariç tutulduğunda bu şirketin 310 milyon dolar kar ettiği anlamına geliyor. PC, PUBG’nin en fazla kazanç elde ettiği platform olmaya devam ediyor. Şirketin kazancının 790 milyon dolarının PC gelirlerinden olduğunun altını çizelim.

PUBG Mobile geliri ne kadar?

Bu aşamada PUBG Mobile geliri ile ilgili açıklamaya da bakmak gerekiyor. Tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG Mobile’in yıllık geliri yalnızca 65 milyon dolar. Ayrıca, PUBG Mobile’in Tencent’e ait olduğunun altını çizelim. Mobil versiyonda gelirlerin önemli bir kısmı Tencent’e gidiyor.

Oyunun en güçlü olduğu pazarı da açıkladı. Oyun gelirinin yüzde 53’ü Asya pazarından geliyor. Bunu Kuzey Amerika takip ediyor. Avrupa ise üçüncü sırada.

PUBG, Asya’daki bazı bölgelerde Steam dışında faaliyet gösteriyor. Bu yüzden Steam verilerinin yanıltıcı olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Kaynak: Shift Delete

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 00:11
  1. PUBG Mobile
  2. PUBG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    1. İzmir’de sokak ortasında cinayet: 1 ölü
    2. Sudan'da Hristiyan okullarında hafta..
    3. Vali Bilmez, yaralı askerleri ziyaret..
    4. İzmir'de silahlı saldırı: 1 ölü
    5. Alçak saldırı: PKK yandaşları TRT..
    6. Batman’da bankacı kadın başından..
    7. Tarçın nasıl kullanılmalı? Tarçın..
    8. PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!
    9. Motosikletin altında kalan sürücü öldü
    10. Sri Lanka'daki saldırıların ardından..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Nisan 2019
    12. Manchester derbisi City'nin
    13. Brezilya'nın tutuklu eski devlet..
    14. Tedavileri tamamlanan 2 pelikan ve..
    15. "Samimi gayretleri değişik yerlere..
    16. İtalya Kupası'nda ilk finalist Lazio
    17. Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
    18. Anadolu Efes, Barcelona’yı deplasmanda..
    19. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    20. Bordan yeni bir madde üretildi!..
    21. Fas'ta açlık grevindeki mahkumların..
    22. Kapatılan özel okul için kayyum talebi
    23. ASELSAN’dan çocuklar için “Tekno..
    24. Trump'ın, Hafter'in Trablus..
    25. Yeşil reçeteli ilaç satan 2 kişi..
    26. Yılmaz Vural'dan 'Fenerbahçe' itirafı:..
    27. Basketbol: THY Avrupa Ligi play-off
    28. Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
    29. New York polisi Müslümanların..
    30. MRO uydusu Mars'taki Cerberus Fossae..
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    Rüstem Batum'dan 'hayvanlık'
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...