PUBG’nin yıllık kazancı belli oldu!

PUBG tarafından yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında şirket 920 milyon dolar gelir elde etti. Vergilerden ve tüm giderlerden hariç tutulduğunda bu şirketin 310 milyon dolar kar ettiği anlamına geliyor. PC, PUBG’nin en fazla kazanç elde ettiği platform olmaya devam ediyor. Şirketin kazancının 790 milyon dolarının PC gelirlerinden olduğunun altını çizelim.

PUBG Mobile geliri ne kadar?

Bu aşamada PUBG Mobile geliri ile ilgili açıklamaya da bakmak gerekiyor. Tüm dünyada milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG Mobile’in yıllık geliri yalnızca 65 milyon dolar. Ayrıca, PUBG Mobile’in Tencent’e ait olduğunun altını çizelim. Mobil versiyonda gelirlerin önemli bir kısmı Tencent’e gidiyor.

Oyunun en güçlü olduğu pazarı da açıkladı. Oyun gelirinin yüzde 53’ü Asya pazarından geliyor. Bunu Kuzey Amerika takip ediyor. Avrupa ise üçüncü sırada.

PUBG, Asya’daki bazı bölgelerde Steam dışında faaliyet gösteriyor. Bu yüzden Steam verilerinin yanıltıcı olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Kaynak: Shift Delete