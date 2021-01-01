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Teknoloji PUBG gibi oyunların yayıncısıydı... Huawei kullanıcıları için kötü haber!
Teknoloji

PUBG gibi oyunların yayıncısıydı... Huawei kullanıcıları için kötü haber!

PUBG ve Call of Duty gibi oyunların mobil yayıncısı Tencent, Huawei ile anlaşmazlığa düştü. Tencent bünyesindeki oyunlar, Huawei mağazasından kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 16:32:00 -
PUBG gibi oyunların yayıncısıydı... Huawei kullanıcıları için kötü haber!

Çinli oyun, eğlence, yapay zekâ ve bulut bilişim şirketi olan Tencent, bir başka Çinli şirket olan Huawei ile büyük bir krizin içine düşmüş durumda. Tencent’ten yapılan açıklamaya göre iki şirket, mobil oyunların gelir paylaşımı konusunda anlaşmaya varamadı ve Tencent Games’e ait oyunlar, Huawei’nin uygulama mağazasından kaldırıldı.

Bildiğiniz üzere Tencent, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile gibi pek çok popüler oyunun yayıncısı konumunda. Huawei ise her yıl satmış olduğu milyonlarca akıllı telefon ile Çin akıllı telefon pazarının yüzde 41’ini, küresel akıllı telefon pazarının ise yüzde 15’ini elinde tutuyor. Bu nedenle iki şirket arasındaki anlaşmanın geniş bir kullanıcı kitlesini etkileyeceğini söylemek mümkün.

Tencent, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Huawei'nin mobil oyun platformunun, Mobil Oyun Promosyonu Proje Sözleşmesi anlaşmamızı planlandığı gibi yenilememesi üzerine Tencent Games ürünleri bu sabah saatlerinde uygulama mağazasından kaldırıldı. Şu anda, mümkün olan en kısa sürede (hizmet vermeye) devam etmek için aktif iletişim sürüyor.” ifadelerini kullandı.

Reuters’ın kaynaklarına dayandırdığı habere göre Huawei, uygulama gelirlerinden yüzde 50’lik bir komisyon talep ediyor. Şu an için ne Huawei ne de Tencent bu iddialar ile ilgili sorulara yanıt vermiş değil.

Kaynak: Webtekno

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