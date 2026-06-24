Pttemkart, yenilenen marka kimliğiyle çalışan deneyiminde yeni dönemi başlatıyor

Çalışan yan hakları ve ödüllendirme çözümlerinde kurumlara avantajlı seçenekler sunan Pttemkart, yenilenen logosu ve kurumsal kimliğiyle geleceğe yönelik vizyonunu güçlendirdi.Dijital dönüşüm yatırımları ve genişleyen hizmet ağı doğrultusunda gerçekleştirilen yenilenme, markanın büyüme yolculuğundaki önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kurum ve şirketlerin çalışan bağlılığı ve motivasyonuna yönelik uygulamaları çeşitlenirken, ödüllendirme ve teşvik süreçlerinde de daha pratik ve kapsamlı çözümler öne çıkıyor. Pttemkart, kurumların bu ihtiyaçlarına cevap veren yapısıyla ödüllendirme ve teşvik süreçlerini daha etkin yönetmelerine katkı sağlıyor.

Pttemkart Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Emrehan Özyol, yenilenen marka kimliğinin şirketin geleceğe yönelik hedeflerini yansıttığını belirterek, “Perakende ve çalışan deneyimi odaklı yaklaşımların hızla değiştiği bir dönemde, yenilenen kurumsal kimliğimizle hem sektördeki dönüşüme hem de kurumların beklentilerine daha güçlü bir şekilde cevap vermeyi hedefliyoruz.” dedi.Geniş marka ağımız ve güçlü iş ortaklıklarımız sayesinde kullanıcılarımız ihtiyaçlarına uygun alternatiflere kolayca ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

Güven, esneklik ve marka çeşitliliği bir arada

Doğum günü kutlamaları, bayram ve yılbaşı destekleri, giyim yardımları, performans ödüllendirme programları ve bayi teşvik uygulamaları gibi farklı alanlarda kullanılan Pttemkart, kurumlara operasyonel kolaylık sağlarken çalışanlara da zengin marka seçenekleri sunuyor.

PTT iştiraki olmanın sağladığı güveni geniş marka portföyüyle birleştiren Pttemkart, kullanıcılarına farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü bir kullanım ağı sunuyor. Bu sayede kurumlar çalışan memnuniyetini artırırken, çalışanlar da ihtiyaçlarına uygun markalarda özgürce tercih yapabiliyor.

Sektördeki değişime dikkat çeken Özyol, “Artık oyunun kuralları değişiyor. Kurumlar çalışanlarına yalnızca bir yan hak sunmak değil, aynı zamanda onların beklentilerine karşılık verecek deneyimler oluşturmak istiyor. Pttemkart olarak güvenilir, esnek ve avantajlı yapımızla bu değişimin önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz. PTT iştiraki olmanın sağladığı güveni ve güçlü iş ortaklıklarımızı bir araya getirerek kurumlara ve çalışanlara daha fazla değer sunuyoruz” dedi.

Geleceğin çalışma kültürüne uyumlu bir yapı

Dijital dönüşüm yatırımlarını sürdüren marka, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Genişleyen hizmet ağı ve gelişen teknolojik altyapısıyla Pttemkart, çalışanlar ve kurumlar için daha hızlı, daha erişilebilir ve daha verimli çözümler sunmayı hedefliyor.

Özyol, “Yeni dönemde çalışanların farklı ihtiyaçlarına yanıt veren, kurumlara ise operasyonel kolaylık sağlayan bir çözüm olarak konumlanıyoruz. Yenilenen markamızla birlikte büyüyen üye iş yeri ağımızı ve hizmet kapsamımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.