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Ekonomi PTT'den "Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı
Ekonomi

PTT'den "Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı

Yeniakit Publisher
2020-09-28 10:11:26 -
PTT'den "Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı" konulu özel gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT, "Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, söz konusu özel gün zarfını kullanıma sundu.

Bu kapsamda, "PTT Pul Müzesi/Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde, mesai saatleri içinde "Türkiye-Endonezya Diplomatik İlişkilerin 70. Yılı 28.09.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Tedavüle sunulan 5 lira bedelli özel gün zarfı, www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden temin edilebiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla satışa sunulan özel gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın almaları halinde bu şekilde gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için özel tarih damgası ve posta damgası isteklerini 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletmeleri gerekiyor.

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