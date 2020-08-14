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Ekonomi

PTT'den "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu anma pulu

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:24:25 -
PTT'den "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2013'te Türkiye adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girmeye hak kazanan "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı bugün tedavüle sunuldu. 3 lira 10 kuruş bedelle satışına başlanan pullara ait ilk gün zarfı ise 5 lira karşılığı www.filateli.gov.tr adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden alınabiliyor.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışının yanı sıra PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içinde "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği 14.08.2020 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına destek olunması, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri amacıyla ilk gün zarfını posta damgasıyla talep edenlere bu hizmet de verilebilecek.

Hizmetten yararlanabilmek için ürünün www.filateli.gov.tr adresinden 6 ay içinde satın alınması gerekecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.


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