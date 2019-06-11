PTT’den “Dünya Çevre Günü” konulu anma pulu PTT AŞ, Dünya Çevre Günü'ne ilişkin anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sundu.

PTT AŞ tarafından, Dünya Çevre Günü konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu. Posta pulunun yer aldığı portföy içindeki “Dünya Çevre Günü” konulu “Sıfır Atık” temalı 2 lira bedelli blok anma pulu ve söz konusu pula ait 3,5 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinden, PTT’ye ait www.filateli.gov.trweb adresinden ve filateli cep uygulamasından satın alınabilecek. Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi’nde “Dünya Çevre Günü (Sıfır Atık) 10.06.2019 ANKARA” ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

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