PTT yağ satışı | Tüketiciler son dönemde ayçiçeği yağı, süt ve süt ürünlerinde ciddi fiyat artışlarının yaşandığını belirtiyor. Yapılan şikayetlerin ardından Ticaret Bakanlığı, temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 19-20 Ocak'ta Türkiye genelinde denetim yaptı. Bakanlık, bu kapsamda 562 işletme bazında 9 bin 870 ürünü inceledi. İnceleme sonucu elde edilen veriler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilenlere ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezası uygulanacak.

Ayçiçeği yapılan zamların ardından PTT’nin yağ satışına başlayacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, PTT’den ayçiçeği yağı nasıl alınır?

PTT’den ayçiçek yağı nasıl alınır?

PTT’nin ucuz yağ satışı yapacağına yönelik iddialara Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu cevap verdi. Bakan Karaismailoğlu, “PTT'nin ucuz gıda satmak gibi bir görevi yok, işlevi belli. PTT'nin bir alt şirketi ola PTT AVM diye bir şirketi var. Normal internet siteleri gibi binlerce ürün satılıyor. Üreticiler oradan satış yapabiliyorlar” dedi.

PttAVM, gıda dahil birçok temel ihtiyaç maddesini "pttavm.com" üzerinden vatandaşlara uygun fiyat politikasıyla ürün alma imkanı sağlayan bir platform olarak görev yapıyor.

Ayrıca PTT, salgının ilk günlerinde maskenin ücretsiz dağıtımında da görev alırken, tanzim satış organizasyonunda da taze sebze, meyve gibi gıda ürünleri PttAVM üzerinden vatandaşlara sundu. PttAVM web sitesinde PTT'nin üretip sattığı bir ürün bulunmuyor.

Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünleri aracısız, yani doğrudan satılıyor.

Diğer ürünlerin ise firmaların kendi oluşturduğu sanal mağaza üzerinden tüketiciye uygun fiyatla sunulması şartıyla satışı yapılıyor.

PttAVM, bu fiyatları denetliyor ve ürün fiyatı piyasa fiyatından fazlaysa uyarıda bulunuyor, bunların satışına onay verilmiyor.

PTTAVM web sitesine giriş yapın. Ana sayfanın üst kısmında yer alan 'Süpermarket' seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranın sol kısmından 'Gıda'yı seçin. Karşınıza 'Sıvı Yağ' kısmı çıkacak.

Sıvı yağ ifadesine tıkladığınızda sol kısımda 'Bitkisel yağlar, zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve mısırözü yağı' seçenekleri çıkacak. Buradan size uygun seçeneğe tıklayarak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz.

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