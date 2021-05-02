PTT’den ‘2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ konulu özelgün zarfı
Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), ‘2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ konulu özel gün zarfını dün tedavüle sundu.
Zarf, 5.50 TL bedelle satışa çıktı. Ürün, www.filateli.gov. tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) özel tarih damgası ve ANKARA Ulus PTT Merkez Müdürlüğü’nün 1 Mayıs 2021 tarihli posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içerisinde karşılanabilecek.