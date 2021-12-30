PTT yarın açık mı? 31 Aralık 2021 Cuma PTT açık mı? PTT şubeleri 31 Aralık'ta açık mı cuma tam mesai mi?

“Yılbaşı günü PTT açık mı? 31 Aralık Cuma günü postaneler açık olacak mı?” sorularının yanıtı PTT'de işlem yapacak kişiler tarafından merak konusu oldu. 31 Aralık’ta PTT açık mı? Sorusu gündemde. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı olarak Hıristiyanlar tarafından kutlanmakta. 31 Aralık'ta kargoların ve PTT'nin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki, 31 Aralık Cuma günü PTT ve kargolar açık mı? 31 Aralık PTT ve kargo çalışma saatleri kaç?

PTT yarın açık mı?

Yarın PTT açık mı, 31 Aralık cuma günü öğleden sonra PTT şubeleri tatil mi, kapalı mı olacak sorusu yılbaşına artık saatler kala merak konusu oldu. Birçok vatandaş yılbaşı planını yapsada çalışan kesim ve öğrenciler yılbaşı tatili kaç gün, ne zaman başlar araştırması yapıyor. Yarın yani 31 Aralık cuma günü resmi tatil değildir. Dolayısıyla yarın postane yani PTT’ler tam gün çalışmakta.

Kargolar yarın açık mı?

31 Aralık Cuma günü resmi tatil olmadığı için PTT ve kargo şirketleri normal mesai saatlerine göre çalışmaya devam edecek. PTT, normal mesai saatleri olan 8.30-17.30 saatleri arasında, kargo şirketler ise normal mesai saatleri olan 9.00-17.30/18.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.

31 Aralık Cuma resmi tatil mi?

Resmi Yılbaşı tatili bu sene de her sene olduğu gibi 1 Ocak günü olacak. 31 Aralık Cuma günü ise resmi tatil olmayacak.