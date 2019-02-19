PTT tanzim satışlara İstanbul’da da başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye’nin milli pazar yeri platformu “www.epttavm.com”dan ilk olarak Ankara’da uygulamaya konulan e-Tanzim satışları, dün itibarıyla İstanbul’da da başladı.

Bakan Turhan’ın tanzim satış ürünlerinin, PTT AŞ güvencesiyle internet üzerinden satışına başlandığını duyurmasının ardından şirket, ürünlerin hazırlanması için soğuk hava deposu kiraladı.

Enflasyonla topyekûn mücadelede vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak için hayata geçirilen uygulama kapsamında, PTT tarafından Ankara’daki satış noktasında, 100’ün üzerinde personel 7 gün 24 saat esasına göre görevlendirildi. Personel sayısı, gelen siparişlere göre artırılıyor.

Türkiye’nin milli pazar yeri platformu “www.epttavm.com”dan e-Tanzim’e tıklayarak, 8 çeşit ürün sipariş edebilen tüketiciler, tek üründen en fazla 3 kilogram sipariş verebiliyor. Müşterinin verdiği sipariş, ilk olarak e-PTTAVM’nin karşılama ekranında onaylanıyor. Ardından dağıtım yapan araçlara konularak müşteriye teslim ediliyor.

Patatesler Niğde’den

Sebze fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi için başlatılan tanzim satış uygulaması kapsamında, cumartesi gününden itibaren Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla Niğde’deki patates depolarından alım yapılmaya başlandı. Günlük ortalama 100 ton patates, Niğde’deki depolardan Ankara, İstanbul, Bursa ve Balıkesir’deki tanzim satış noktalarına gönderiliyor.

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, “Kooperatifimizin fasulyede olduğu gibi patateste de fiyat belirlemesinin denge oluşturacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.